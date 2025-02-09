Умер основатель и первый президент Намибии Сэм Нуйома

Умер основатель и первый президент независимого государства Намибия, 95-летний Сэм Нуйома. Об этом сообщила администрация президента в социальных сетях.

Он скончался в одной из больниц Виндхука.

— С г л у б о к о й с к о р б ь ю и п е ч а л ь ю о б ъ я в л я ю э т и м у т р о м 9 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а н а м и б и й с к о м у н а р о д у , а ф р и к а н с к и м б р а т ь я м и с е с т р а м и в с е м у м и р у о к о н ч и н е п е р в о г о п р е з и д е н т а Р е с п у б л и к и Н а м и б и я и о т ц а н а м и б и й с к о й н а ц и и п о ч и т а е м о г о б о р ц а з а с в о б о д у и р е в о л ю ц и о н н о г о л и д е р а С э м а Ш а ф и и ш у н ы Н у й о м ы , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уточняется, что Нуйома не смог оправиться после болезни.

Смерть политика подтвердил действующий президент Намибии Нанголо Мбумба на официальной странице в соцсетях.