Умер основатель и первый президент Намибии Сэм Нуйома
Умер основатель и первый президент независимого государства Намибия, 95-летний Сэм Нуйома. Об этом сообщила администрация президента в социальных сетях.
Он скончался в одной из больниц Виндхука.
— С глубокой скорбью и печалью объявляю этим утром 9 февраля 2025 года намибийскому народу, африканским братьям и сестрам и всему миру о кончине первого президента Республики Намибия и отца намибийской нации почитаемого борца за свободу и революционного лидера Сэма Шафиишуны Нуйомы, — говорится в сообщении.
Уточняется, что Нуйома не смог оправиться после болезни.
Смерть политика подтвердил действующий президент Намибии Нанголо Мбумба на официальной странице в соцсетях.