Умер основатель и первый президент Намибии Сэм Нуйома

Умер основатель и первый президент независимого государства Намибия, 95-летний Сэм Нуйома. Об этом сообщила администрация президента в социальных сетях.

Умер основатель и первый президент Намибии Сэм Нуйома
© РИА Новости

Он скончался в одной из больниц Виндхука.

С глубокой скорбью и печалью объявляю этим утром 9 февраля 2025 года намибийскому народу, африканским братьям и сестрам и всему миру о кончине первого президента Республики Намибия и отца намибийской нации почитаемого борца за свободу и революционного лидера Сэма Шафиишуны Нуйомы, говорится в сообщении.

Уточняется, что Нуйома не смог оправиться после болезни.

Смерть политика подтвердил действующий президент Намибии Нанголо Мбумба на официальной странице в соцсетях.

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