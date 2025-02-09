Трамп заявил о готовности пойти на сделку с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против страны. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Post.
До этого американский политик заявил, что хотел бы заключить с Ираном «верифицированное» ядерное мирное соглашение. Оно позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно.
«Я хотел бы заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его.... Я бы сказал им, что заключу сделку», — уточнил Трамп.
Однако политик отказался раскрыть детали возможных переговоров с Ираном.
На днях Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран великой и благополучной страной, но без ядерного оружия. Также президент США призвал Тегеран «немедленно» приступить к работе над будущей сделкой и устроить «большой ближневосточный праздник» после подписания и ратификации соглашения.
При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран зеркально ответит на любые враждебные действия Вашингтона.