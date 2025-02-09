Трамп заявил о наличии у него конкретного плана по прекращению конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению украинской войны. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Post

© Lenta.ru

« Н а д е ю с ь , э т о б у д е т б ы с т р о . Э т а в о й н а т а к у ж а с н а д л я У к р а и н ы . Я х о ч у п о л о ж и т ь к о н е ц э т о й ч е р т о в о й ш т у к е » , — п о д ч е р к н у л о н .

На Западе рассказали о возможных последствиях решений Трампа

В этом же интервью Трамп рассказал, что он и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Президент США отметил, что Путину «действительно небезразлична» судьба солдат. Кроме того, по словам Дональда Трампа, у него всегда были хорошие отношения с главой РФ, в отличие от бывшего президента Штатов Джо Байдена.

1 февраля Дональд Трамп ушел от вопроса журналистов о том, говорил ли он уже с российским главой Владимиром Путиным напрямую. Однако он отметил, что американская сторона проводит с РФ обстоятельные переговоры по разрешению ситуации на Украине.