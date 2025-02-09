Трамп оскорбил Байдена в разговоре с Путиным

Действующий президент США Дональд Трамп провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого в очередной раз оскорбил своего предшественника, демократа Джо Байдена.
Он назвал его полным позором для страны, его слова приводит New York Post (NYP).
«Байден был позором для нашей страны. Полным позором», — сказал Трамп в интервью изданию на борту самолета Air Force One.
Он подчеркнул, что, в отличие от администрации экс-президента США, у него всегда были хорошие отношения с Путиным.
СМИ: Трамп провел с Путиным разговор по Украине
Разговор Путина и Трампа, согласно заявлению последнего, касался обсуждения возможностей прекращения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). По итогу переговоров американский лидер раскрыл отношение президента РФ к конфликту на Украине.