Трамп оскорбил Байдена в разговоре с Путиным

Действующий президент США Дональд Трамп провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого в очередной раз оскорбил своего предшественника, демократа Джо Байдена.

Он назвал его полным позором для страны, его слова приводит New York Post (NYP).

« Б а й д е н б ы л п о з о р о м д л я н а ш е й с т р а н ы . П о л н ы м п о з о р о м » , — с к а з а л Т р а м п в и н т е р в ь ю и з д а н и ю н а б о р т у с а м о л е т а A i r F o r c e O n e .

Он подчеркнул, что, в отличие от администрации экс-президента США, у него всегда были хорошие отношения с Путиным.

СМИ: Трамп провел с Путиным разговор по Украине

Разговор Путина и Трампа, согласно заявлению последнего, касался обсуждения возможностей прекращения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). По итогу переговоров американский лидер раскрыл отношение президента РФ к конфликту на Украине.