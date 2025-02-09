Трамп оскорбил Байдена в разговоре с Путиным

Действующий президент США Дональд Трамп провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого в очередной раз оскорбил своего предшественника, демократа Джо Байдена.

Он назвал его полным позором для страны, его слова приводит New York Post (NYP).

«Байден был позором для нашей страны. Полным позором», сказал Трамп в интервью изданию на борту самолета Air Force One.

Он подчеркнул, что, в отличие от администрации экс-президента США, у него всегда были хорошие отношения с Путиным.

СМИ: Трамп провел с Путиным разговор по Украине

Разговор Путина и Трампа, согласно заявлению последнего, касался обсуждения возможностей прекращения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). По итогу переговоров американский лидер раскрыл отношение президента РФ к конфликту на Украине.

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