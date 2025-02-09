СМИ раскрыли тайну Ротшильда касательно дела об изнасиловании

Финансист богатейшей семьи Ротшильдов Эвелин, которого еще в 2019 году обвиняли в сексуальных домогательствах, не смог ответить на вопросы полиции о потенциальных преступлениях сексуального характера. В 2025 году также несколько женщин заявили об изнасиловании с его стороны еще в 1990-х годах. Об этом пишет Bloomberg. Сам Ротшильд скончался еще в 2022 году на 92-м году жизни.

« О д и н и з в л и я т е л ь н е й ш и х ф и н а н с и с т о в в м и р е н е с м о г в 2 0 1 9 г о д у о т в е т и т ь н а в о п р о с ы п о л и ц и и , п о в о д о м д л я д е л а с т а л и о б в и н е н и я д в у х б ы в ш и х с о т р у д н и ц ф а м и л ь н о г о п о м е с т ь я Р о т ш и л ь д о в . О н у м е р с п у с т я т р и г о д а . < … > Ф и н а н с и с т Э в е л и н д е Р о т ш и л ь д в с в я з и с с о с т о я н и е м з д о р о в ь я н е с м о г д а т ь п о к а з а н и я п о л и ц е й с к и м , р а с с л е д у ю щ и м о б в и н е н и я в и з н а с и л о в а н и и , в ы д в и н у т ы е п р о т и в н е г о » , — п е р е д а е т B l o o m b e r g , с с ы л а я с ь н а и с т о ч н и к и и з п о л и ц и и Т е м с - В а л л и ( А н г л и я ) .

По словам журналистов, детективы так и не смогли в свое время собрать достаточно доказательств из-за давности происшествия. Сам Эвелин Ротшильд не смог поговорить с полицией из-за состояния здоровья. По итогу дело было закрыто.

В феврале 2025 года несколько женщин предъявили обвинения Ротшильду в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли в середине и конце 1990-х, согласно отчетам The Guardian. Они утверждали, что в те годы работали в N. M. Rothschild & Sons — частной инвестиционно-банковской компании, принадлежащей семейству Ротшильдов. По словам источников издания, которые предпочли остаться анонимными, финансист предпочитал выбирать для своих действий сотрудников на более низких позициях, обещая им поддержку в продвижении по карьерной лестнице, приглашал их в свой кабинет, а затем домогался их.