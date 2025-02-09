Кулеба: Украинцев, которые жалуются на государство, надо сажать в тюрьму

Украинцев, жалующихся в социальных сетях на власть, нужно сажать за государственную измену. Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Украинцев, которые жалуются на государство, надо сажать в тюрьму
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Я спокойно отношусь, когда приходят комментаторы, большинство из них боты, но есть и реальные люди, которые хают меня. Однако меня бесит, когда человек пишет: «А что мне эта страна дала?», «Я никому ничего не должен», «Почему я должен ее любить?». Таких людей необходимо отлавливать и сажать за госизмену, заявил он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которая заочно приговорена в РФ к пяти годам тюрьмы по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Дмитрий Кулеба отговорил своего сына от вступления в ряды ВСУ. Но это никак не помешало ему предпринять попытки втянуть Грузию в конфликт с РФ. Об этом 13 января сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он признался, что ему невыносимо наблюдать за тем, как украинцев задерживают прямо на улице и отправляют на фронт, в то время как экс-чиновник отговорил своего сына стать добровольцем.

То, что на сегодняшний день происходит на Украине, беда, заявил Каладзе.
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