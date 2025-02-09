Украинцев, жалующихся в социальных сетях на власть, нужно сажать за государственную измену. Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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— Я с п о к о й н о о т н о ш у с ь , к о г д а п р и х о д я т к о м м е н т а т о р ы , б о л ь ш и н с т в о и з н и х б о т ы , н о е с т ь и р е а л ь н ы е л ю д и , к о т о р ы е х а ю т м е н я . О д н а к о м е н я б е с и т , к о г д а ч е л о в е к п и ш е т : « А ч т о м н е э т а с т р а н а д а л а ? » , « Я н и к о м у н и ч е г о н е д о л ж е н » , « П о ч е м у я д о л ж е н е е л ю б и т ь ? » . Т а к и х л ю д е й н е о б х о д и м о о т л а в л и в а т ь и с а ж а т ь з а г о с и з м е н у , — з а я в и л о н в и н т е р в ь ю у к р а и н с к о й ж у р н а л и с т к е Наталье Мосейчук, которая заочно приговорена в РФ к пяти годам тюрьмы по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Дмитрий Кулеба отговорил своего сына от вступления в ряды ВСУ. Но это никак не помешало ему предпринять попытки втянуть Грузию в конфликт с РФ. Об этом 13 января сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он признался, что ему невыносимо наблюдать за тем, как украинцев задерживают прямо на улице и отправляют на фронт, в то время как экс-чиновник отговорил своего сына стать добровольцем.