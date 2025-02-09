На Западе рассказали о возможных последствиях решений Трампа

Последние решения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ставят под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между Штатами и Европой. Такое мнение выразил журналист Роб Пичета для CNN.

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« И р р а ц и о н а л ь н ы е г е о п о л и т и ч е с к и е и н т е р в е н ц и и Т р а м п а м о г у т п р и в е с т и к г л о б а л ь н о й и з о л я ц и и США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс», — считает эксперт.

Он также отметил, что европейские лидеры, критикуя заявления Трампа, опасаются непредсказуемой ответной реакции Вашингтона. В качестве яркого примера журналист привел Великобританию, которая нуждается в хороших отношениях с США для развития своей экономики.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейских товаров в США. Страны будут проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость, отметила она.

До этого Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. Ранее Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая.