Иранские военные призвали власти отменить религиозный запрет на ядерное оружие
Ряд старших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обратились к Верховному лидеру Али Хаменеи с просьбой отменить фетву, исключающую разработку ядерного оружия (ЯО) в стране. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил The Telegraph.
«Мы никогда еще не были столь уязвимы, возможно, это наш последний шанс его получить, пока не стало слишком поздно», — заявил один из чиновников, обращение поступило после избрания американского политика и бизнесмена Дональда Трампа на пост президента США.
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Фетва — это религиозное постановление. В 2025 году Верховный лидер Ирана объявил на Международной конференции по ядерному разоружению о запрете производства всех видов оружия массового поражения.
Источник издания подчеркнул, что Верховный лидер также запретил переговоры с Соединенными Штатами.