Ряд старших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обратились к Верховному лидеру Али Хаменеи с просьбой отменить фетву, исключающую разработку ядерного оружия (ЯО) в стране. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил The Telegraph.

« М ы н и к о г д а е щ е н е б ы л и с т о л ь у я з в и м ы , в о з м о ж н о , э т о н а ш п о с л е д н и й ш а н с е г о п о л у ч и т ь , п о к а н е с т а л о с л и ш к о м п о з д н о » , — з а я в и л о д и н и з ч и н о в н и к о в , о б р а щ е н и е п о с т у п и л о п о с л е и з б р а н и я а м е р и к а н с к о г о п о л и т и к а и б и з н е с м е н а Дональда Трампа на пост президента США.

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Фетва — это религиозное постановление. В 2025 году Верховный лидер Ирана объявил на Международной конференции по ядерному разоружению о запрете производства всех видов оружия массового поражения.

Источник издания подчеркнул, что Верховный лидер также запретил переговоры с Соединенными Штатами.