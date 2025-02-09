Северная Корея будет неизменно поддерживать Россию и отстаивание ею своей позиции в конфликте на Украине.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Reuters.

« А р м и я и н а р о д К Н Д Р б у д у т н е и з м е н н о п о д д е р ж и в а т ь и п о о щ р я т ь с п р а в е д л и в о е д е л о а р м и и и н а р о д а Р о с с и и п о з а щ и т е с в о е г о с у в е р е н и т е т а , б е з о п а с н о с т и и т е р р и т о р и а л ь н о й ц е л о с т н о с т и » , — о т м е т и л с е в е р о к о р е й с к и й л и д е р .

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян будет поддерживать Москву в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Ким Чен Ын рассказал о нарушении баланса сил на Корейском полуострове

Ранее Ким Чен Ын заявил, что власти США и западных стран затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. Кроме того, он указал на то, что КНДР неизменно противостоит «действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру».