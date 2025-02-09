Ким Чен Ын обвинил США в затягивании конфликта на Украине

США и западные страны затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын обвинил США в затягивании конфликта на Украине
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Руководитель народной республики сказал, что США "предаются иллюзорной амбиции" сохранения однополярного мира и своей гегемонии, остаются главным "закулисным элементом", который подстрекает конфликт.

"[Ким Чен Ын] выразил серьезную озабоченность безумными действиями США и западной группы, которые намеренно затягивают войну ради неосуществимой мечты нанести России стратегическое поражение", - пишет ЦТАК.

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Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян неизменно противостоит "действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру". Он добавил, его страна будет "неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России по защите собственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между странами.

Этот договор был заключен летом 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. 20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа.

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