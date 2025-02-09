Воинственный настрой президента США Дональда Трампа по отношению к Агентству по международному развитию (USAID) — это не прихоть, а необходимость, поскольку оно было оплотом его политической оппозиции. Организация финансировала пропагандистские материалы в СМИ в странах с неугодными для предыдущей администрации «режимами», а также публикации в рамкахэ кампании по дискредитации самого Трампа, напомнил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

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« П р о д о л ж и о н о э т у д е я т е л ь н о с т ь в п р е ж н е м р у с л е , о н а в ы л и л а с ь б ы в п о д г о т о в к у " с м е н ы р е ж и м а " с а м о г о Трампа в США. Главная причина — в стремлении Трампа и Маска нанести удар по одной из ключевых структур враждебного ему "глубинного государства"», — подчеркнул Пушков.

USAID пыталось бороться с работой российских СМИ

Таким образом, обвинения, звучащие в адрес агентства, в нецелевых расходах, продвижении трансгендерной повестки в других государствах и утаивание документоа от конгресса становятся второстепенными причинами борьбы с организацией, которыми удобно объяснить ее закрытие.

Ранее Пушков заявил, что победа Трампа на президентских выборах вызвала политический и идеологический раскол в американском обществе. Главу государства обвиняют в «антидемократической» политике, в том числе в вопросе с USAID.