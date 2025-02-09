В Саудовской Аравии отвергли план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что палестинцы из сектора Газа будут переселены в королевство и создадут на его территории палестинское государство.

Заявление МИД Саудовской Аравии цитирует ТАСС.

« К о р о л е в с т в о п о д т в е р ж д а е т с в о е к а т е г о р и ч е с к о е н е п р и я т и е п о д о б н ы х з а я в л е н и й , ц е л ь к о т о р ы х - о т в л е ч ь в н и м а н и е о т п о с т о я н н ы х п р е с т у п л е н и й , с о в е р ш е н н ы х и з р а и л ь с к и м и о к к у п а н т а м и п р о т и в н а ш и х п а л е с т и н с к и х б р а т ь е в в с е к т о р е Г а з а , в к л ю ч а я э т н и ч е с к и е ч и с т к и » , — п о д ч е р к н у л и в в е д о м с т в е .

В Эр-Рияде подчеркнули, что палестинский народ имеет право на свою землю и не может быть выслан по требованию оккупантов.

До этого Трамп предложил передать США сектор Газа после завершения конфликта и переселить палестинцев «в другие места».

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.