Ким Чен Ын рассказал о нарушении баланса сил на Корейском полуострове

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военный союз Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи нарушают баланс в регионе. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По словам политика, постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством Штатов учения по моделированию ядерной войны, система трехстороннего военного союза Америки, Японии и Республики Корея создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Ким Чен Ын заявил о приближении неизбежной конфронтации

Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул готовность поддерживать деятельность России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что конфронтация с «враждебно настроенными странами неизбежна» и Северной Корее следует как можно активнее наращивать свой ядерный потенциал. Эти заявления прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером.