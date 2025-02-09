Politico: Зеленский пытается использовать ресурсы Украины для переговоров с США
Президент Украины Владимир Зеленский пытается склонить США на свою сторону обещаниями минеральных богатств. К такому выводу пришли журналисты, проанализировавшие последние шаги украинского лидера.
«Владимир Зеленский предпринимает дипломатические усилия, чтобы склонить на свою сторону Белый дом и президента США Дональда Трампа перед любыми переговорами с РФ, используя в качестве рычага минеральные богатства Украины», — передает Politico.
Отмечается, что Киев в связи с этим пообещал серьезные шаги в ближайшие недели.
В Раде заподозрили Зеленского в стремлении сорвать план Трампа по Украине
Ранее Зеленский заявлял, что киевские власти готовы развивать вместе с США месторождения полезных ископаемых. Трамп до этого подчеркивал, что стремится получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на помощь.
По мнению британских СМИ, переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта стоит ждать ближе к концу апреля, передает телеканал 360. При этом многие уверены — у Трампа отсутствует четкий план, но есть большое желание прекратить противостояние, отмечает «Царьград». Кремль в свою очередь призывает набраться терпения в этом вопросе, пишет «Национальная служба новостей».