Президент Украины Владимир Зеленский пытается склонить США на свою сторону обещаниями минеральных богатств. К такому выводу пришли журналисты, проанализировавшие последние шаги украинского лидера.

« В л а д и м и р З е л е н с к и й п р е д п р и н и м а е т д и п л о м а т и ч е с к и е у с и л и я , ч т о б ы с к л о н и т ь н а с в о ю с т о р о н у Б е л ы й д о м и п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а Т р а м п а п е р е д л ю б ы м и п е р е г о в о р а м и с Р Ф , и с п о л ь з у я в к а ч е с т в е р ы ч а г а м и н е р а л ь н ы е б о г а т с т в а У к р а и н ы » , — п е р е д а е т P o l i t i c o .

Отмечается, что Киев в связи с этим пообещал серьезные шаги в ближайшие недели.

В Раде заподозрили Зеленского в стремлении сорвать план Трампа по Украине

Ранее Зеленский заявлял, что киевские власти готовы развивать вместе с США месторождения полезных ископаемых. Трамп до этого подчеркивал, что стремится получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на помощь.

По мнению британских СМИ, переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта стоит ждать ближе к концу апреля, передает телеканал 360. При этом многие уверены — у Трампа отсутствует четкий план, но есть большое желание прекратить противостояние, отмечает «Царьград». Кремль в свою очередь призывает набраться терпения в этом вопросе, пишет «Национальная служба новостей».