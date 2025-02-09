Guardian: жители Лондона вышли на улицы из-за строительства посольства КНР

Тысячи жителей Лондона вышли на улицы в знак протеста против строительства нового посольства КНР.

Жители Лондона вышли на улицы из-за строительства посольства КНР
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Как сообщает газета The Guardian, протестующие собрались у Королевского монетного двора, находящегося неподалёку от лондонского Тауэра.

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«Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство», указывается в материале.

Ранее сообщалось, что в Британии суд приговорил к трём годам тюрьмы участника протеста за нападение на правоохранителей.

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