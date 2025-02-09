Тысячи жителей Лондона вышли на улицы в знак протеста против строительства нового посольства КНР.

Как сообщает газета The Guardian, протестующие собрались у Королевского монетного двора, находящегося неподалёку от лондонского Тауэра.

В Грузии проходят акции протеста

« В с к о р е э т о м е с т о м о ж е т б ы т ь п р е в р а щ е н о в к и т а й с к о е п о с о л ь с т в о » , — у к а з ы в а е т с я в м а т е р и а л е .

Ранее сообщалось, что в Британии суд приговорил к трём годам тюрьмы участника протеста за нападение на правоохранителей.