Guardian: жители Лондона вышли на улицы из-за строительства посольства КНР
Тысячи жителей Лондона вышли на улицы в знак протеста против строительства нового посольства КНР.
Как сообщает газета The Guardian, протестующие собрались у Королевского монетного двора, находящегося неподалёку от лондонского Тауэра.
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«Вскоре это место может быть превращено в китайское посольство», — указывается в материале.
Ранее сообщалось, что в Британии суд приговорил к трём годам тюрьмы участника протеста за нападение на правоохранителей.