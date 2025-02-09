У машины из кортежа Вучича на ходу отвалилось колесо

Президент Сербии Александр Вучич рассказал об инциденте со своим кортежем во время посещения севера страны.

Магазины перестанут быть "шопами".

На кадрах, которые публикуют сербские СМИ, видно, как у автомобиля из президентского кортежа на трассе сначала начинает идти дым в районе левого заднего крыла, а затем отрывается часть колеса.

Сам Вучич рассказал журналистам, что не знает, из-за чего возникла поломка, это должны установить "компетентные органы", и призвал не поднимать шумиху вокруг этой истории. Поездку глава государства продолжил в другой машине.

В 2017 году кортеж Вучича попал в ДТП с автомобилем Bentley. Тогда в МВД страны заявляли, что президент не был целью нападения, а речь идет об обычной аварии.