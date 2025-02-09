Во Франции разгорелся скандал из-за пола жены Макрона: подробности, реакция МИД РФ
Во Франции разгорелся скандал с травлей журналистов, ведущих расследование против жены президента Франции Эмманюэля Макрона. Представители прессы предположили, что супруга французского лидера родилась мужчиной. В МИД России осудили ограничения свободы слова во Франции, а журналисткам могут предоставить убежище в РФ. Подробности скандала — в материале URA.RU.
Доказательства, что жена Макрона была мужчиной
Супруга Макрона Брижит родилась мужчиной. Такое заявление сделала журналистка Кэндис Оуэнс, опубликовавшая свое расследование на платформе YouTube.
В своем расследовании она выдвинула предположение, что настоящая Брижит Макрон исчезла без вести еще в 1961 году, и с тех пор ее место занимает ее брат Жан-Мишель Тронье. По словам журналистки, он мог присвоить себе личность своей пропавшей сестры.
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Расследование и аргументы, указывающие на это, Оуэнс представила в анонсированном фильме «Становясь Брижит». В своем фильме она опиралась на информацию, опубликованную французским изданием Faits et Documents.
Рей начали преследовать во Франции, она обратилась к России
Журналистка Наташа Рей, которая описывает себя как независимую, запросила политическое убежище в России после начала преследований во Франции, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан. Ранее Рей утверждала, что жена французского президента Эммануэля Макрона — Брижит Тронье, родилась мужчиной.
«Наташа Рей просит политического убежища у [депутата Государственной Думы РФ] Петра Толстого из-за юридических преследований [во Франции]», — написал Данглеан в социальной сети X.
Он не уточнил, подала ли журналистка официальный запрос на убежище.
Он подчеркнул, что Рей вела расследование биографии жены Макрона в течение трех лет, результаты которого она опубликовала в социальных сетях. После этого, по словам Данглеана, Рей стала «объектом преследования» Апелляционного суда Кана и Кассационного суда, против нее сфабрикованы обвинения с ложными показаниями.
Захарова осудила действия властей Франции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила преследование французских журналистов, занимающихся расследованием в отношении жены президента Макрона. По ее словам, данная ситуация является примером ограничения свободы слова.
«Развивается драма вокруг темы... относительно каких-то пикантных подробностей, что происходит у четы Макрон... Я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость... направлять вопросы, которые их интересуют», — заявила Захарова в интервью РИА Новости.
Сам Макрон в марте 2024 года публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты». После этого против журналистки инициировали расследование.