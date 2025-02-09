Во Франции разгорелся скандал из-за пола жены Макрона: подробности, реакция МИД РФ

Во Франции разгорелся скандал с травлей журналистов, ведущих расследование против жены президента Франции Эмманюэля Макрона. Представители прессы предположили, что супруга французского лидера родилась мужчиной. В МИД России осудили ограничения свободы слова во Франции, а журналисткам могут предоставить убежище в РФ. Подробности скандала — в материале URA.RU.

Доказательства, что жена Макрона была мужчиной

Супруга Макрона Брижит родилась мужчиной. Такое заявление сделала журналистка Кэндис Оуэнс, опубликовавшая свое расследование на платформе YouTube.

В своем расследовании она выдвинула предположение, что настоящая Брижит Макрон исчезла без вести еще в 1961 году, и с тех пор ее место занимает ее брат Жан-Мишель Тронье. По словам журналистки, он мог присвоить себе личность своей пропавшей сестры.

Раскрыта личность француза-гея, который помог Макрону прийти к власти

Расследование и аргументы, указывающие на это, Оуэнс представила в анонсированном фильме «Становясь Брижит». В своем фильме она опиралась на информацию, опубликованную французским изданием Faits et Documents.

Рей начали преследовать во Франции, она обратилась к России

Журналистка Наташа Рей, которая описывает себя как независимую, запросила политическое убежище в России после начала преследований во Франции, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан. Ранее Рей утверждала, что жена французского президента Эммануэля Макрона — Брижит Тронье, родилась мужчиной.

« Н а т а ш а Р е й п р о с и т п о л и т и ч е с к о г о у б е ж и щ а у [ д е п у т а т а Г о с у д а р с т в е н н о й Д у м ы Р Ф ] П е т р а Т о л с т о г о и з - з а ю р и д и ч е с к и х п р е с л е д о в а н и й [ в о Ф р а н ц и и ] » , — н а п и с а л Д а н г л е а н в с о ц и а л ь н о й с е т и X .

Он не уточнил, подала ли журналистка официальный запрос на убежище.

Он подчеркнул, что Рей вела расследование биографии жены Макрона в течение трех лет, результаты которого она опубликовала в социальных сетях. После этого, по словам Данглеана, Рей стала «объектом преследования» Апелляционного суда Кана и Кассационного суда, против нее сфабрикованы обвинения с ложными показаниями.

Захарова осудила действия властей Франции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила преследование французских журналистов, занимающихся расследованием в отношении жены президента Макрона. По ее словам, данная ситуация является примером ограничения свободы слова.

« Р а з в и в а е т с я д р а м а в о к р у г т е м ы . . . о т н о с и т е л ь н о к а к и х - т о п и к а н т н ы х п о д р о б н о с т е й , ч т о п р о и с х о д и т у ч е т ы М а к р о н . . . Я п р и в о ж у э т о в к а ч е с т в е п р и м е р а т о г о , к а к ф р а н ц у з с к и е ж е ж у р н а л и с т ы п о д в е р г а ю т с я п р е с л е д о в а н и ю с о с т о р о н ы в л а с т е й … т о л ь к о з а т о , ч т о н а п р а в л я ю т и л и и м е ю т н а г л о с т ь . . . н а п р а в л я т ь в о п р о с ы , к о т о р ы е и х и н т е р е с у ю т » , — з а я в и л а З а х а р о в а в и н т е р в ь ю Р И А Н о в о с т и .

Сам Макрон в марте 2024 года публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты». После этого против журналистки инициировали расследование.