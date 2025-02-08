В Грузии проходят акции протеста

Антиправительственная акция протеста проходит в центре Тбилиси и крупных городах Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в столице Грузии митинг проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения.

Протестующие по-прежнему требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов граждан.

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1 февраля демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента.