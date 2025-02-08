Замглавы Минздрава Британии отправили в отставку из-за скандала

Замминистра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвин уволен за оскорбительные комментарии, которые он допустил в закрытой группе в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Об этом говорится в распространенном заявлении представителя главы британского правительства Кира Стармера.

" П р е м ь е р - м и н и с т р п о л о н р е ш и м о с т и п р и д е р ж и в а т ь с я в ы с о к и х с т а н д а р т о в п о в е д е н и я н а г о с у д а р с т в е н н о й с л у ж б е и в о з г л а в л я т ь п р а в и т е л ь с т в о , к о т о р о е с л у ж и т т р у д о в о м у л ю д у . О н н е б у д е т к о л е б а т ь с я , к о г д а н у ж н о б у д е т п р и н я т ь м е р ы в о т н о ш е н и и л ю б о г о п о л и т и к а н а м и н и с т е р с к о м п о с т у , к о т о р ы й н е с о о т в е т с т в у е т э т и м с т а н д а р т а м , ч т о о н и с д е л а л в э т о м с л у ч а е " , - с о о б щ и л п р е д с т а в и т е л ь С т а р м е р а .

Как ранее сообщила газета The Daily Mail, Гвин, избравшийся в Палату общин британского парламента от округа Гортон-энд-Дентон в графстве Большой Манчестер, позволил себе различные оскорбительные комментарии в группе в WhatsApp, в которую входили другие политики из правящей Лейбористской партии. По информации издания, они носили, например, расистский, антисемитский, сексистский характер. Заявления Гвина, информировала The Daily Mail, были направлены не только против рядовых избирателей, но и против однопартийцев, в том числе заместителя премьер-министра Анджелы Рэйнер. Так, в одном случае депутат выразил надежду, что избиратель не доживет до следующих выборов.

Членство Гвина в партии приостановлено, начата проверка сообщений в WhatsApp.

50-летний политик уже принес извинения за свои "крайне ошибочные высказывания".