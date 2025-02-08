В Турции выступили против предложения Трампа по Газе

Земли Палестины являются собственностью палестинского народа, а не купоном для продажи президенту США Дональду Трампу и его компаниям. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, его слова приводит агентство Anadolu.

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« З е м л и м у с у л ь м а н с к и х п а л е с т и н ц е в , з е м л и х р и с т и а н с к и х п а л е с т и н ц е в — э т о н е к у п о н ы д л я п р о д а ж и Т р а м п у и е г о к о м п а н и я м , э т о с о б с т в е н н о с т ь п а л е с т и н с к о г о н а р о д а , р о д и н а п а л е с т и н с к о г о н а р о д а … П у с т ь н е к о т о р ы е о ч а г и о п е к и т р е п е щ у т с к о л ь к о у г о д н о . Н е б у д е т н и ч е г о , к р о м е т о г о , ч т о с к а ж е т н а ц и я » , — в ы с т у п и л К у р т у л м у ш п р о т и в и д е и Трампа.

Ранее Белый дом уточнил планы президента США Дональда Трампа относительно сектора Газа. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон не намерен посылать войска в сектор Газа и финансировать его.

В США испугались заявлений Трампа по сектору Газа

В начале февраля Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, а также выровнять территорию.