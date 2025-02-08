Если спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог отправится на конференцию в Мюнхен, чтобы искать пути мирного урегулирования конфликта, то украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает этот план сорвать. В таком стремлении главу республики заподозрил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

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« П р и ч е м о н г о т о в в э т о м п р о ц е с с е в ы г л я д е т ь д а ж е н е с к о л ь к о н е а д е к в а т н ы м — о п я т ь т р е б у я НАТО и ядерную бомбу», — предположил украинский парламентарий.

На самом деле цель не в том, чтобы его требования удовлетворили, а в том, чтобы создать заведомо невыполнимые условия.

Дубинский подчеркнул, что в переговорах у американских партнеров есть вариативность только в отношении предложения президента РФ Владимира Путина, Киев же требует невозможного. «И это для нас плохо. Потому что время ультиматумов от Зеленского уже прошло», — добавил он.

По его словам, таким образом украинский лидер, пусть в ущерб стране, попытается продолжить боевые действия, а план Трампа завершить конфликт, чтобы сосредоточится на Китае, рушится.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Ранее Кит Келлог заявил, что президент США хочет остановить боевые действия до начала переговоров. По его словам, политик планирует в первую очередь просто остановить человеческие потери, а потом «исходить из этого» в будущих переговорах.