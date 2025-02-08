Нетаньяху: Израиль уничтожит ХАМАС и вернет всех заложников

Израиль уничтожит движение ХАМАС и вернет всех заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. С таким заявлением выступил находящийся в США с визитом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении к нации.

" М ы ( И з р а и л ь - п р и м . Т А С С ) у н и ч т о ж и м Х А М А С и в е р н е м н а ш и х з а л о ж н и к о в " , - с к а з а л п р е м ь е р .

"Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших заложников", - продолжил Нетаньяху, добавив, что президент США Дональд Трамп "полностью согласен" с тем, что Израиль "сделает все, чтобы вернуть всех заложников, а [движения] ХАМАС в Газе не будет".

Глава израильского кабмина отметил, что в субботу во время передачи трех освобожденных радикалами заложников представителям Красного Креста в секторе Газа все "снова увидели, что такое чудовища из ХАМАС". "Это те же самые чудовища, которые вырезали израильских граждан и издевались над заложниками, и я снова говорю им (боевикам ХАМАС - прим. ТАСС), что они поплатятся своими жизнями", - продолжил премьер. Нетаньяху заверил, что Израиль "позаботится о безопасности" заложников. По словам Нетаньяху, он дал указание группе израильских переговорщиков "передать это посредникам и требовать этого (обеспечения безопасности заложников - прим. ТАСС)" от них.

ХАМАС заявил об угрозе срыва соглашения о прекращении огня в Газе

Ранее в субботу в канцелярии премьера заявили, что Израиль "не оставит без ответа ужасающие кадры", увиденные 8 февраля при передаче похищенных Красному Кресту и свидетельствующие о плохом состоянии заложников, удерживаемых в секторе Газа. Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил в этой связи, что он направил министрам иностранных дел многих стран мира четкое и краткое послание", состоящее в том, что "нацистское зло ХАМАС должно быть искоренено". Он отметил, что освобождаемые заложники выглядели "голодающими" и "истощенными". Высказывания Саара распространила пресс-служба израильского МИД.

Портал Ynet сообщил в субботу со ссылкой на источники, что Нетаньяху распорядился направить в Катар израильскую делегацию для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе. По его данным, премьер по возвращении из США, где он на этой неделе встречался с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, проведет заседание кабинета министров, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников из Газы.