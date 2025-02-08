В демонстрации в Мюнхене участвуют более 200 тыс. человек

Свыше 200 тыс. человек в Мюнхене (федеральная земля Бавария) принимают участие в демонстрации против правых партий. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на полицию.

Многие активисты держали в руках плакаты, на которых было написано: "Расизм и ненависть не являются альтернативой". Некоторые участники призывали запретить правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Как сообщает DPA со ссылкой на представителя полиции, манифестация проходит мирно.

Протестные акции прошли и в других городах Германии. Во многих городах федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Гессен около 25 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против правых. По данным полиции, во второй половине дня в городе Гиссен на улицы вышли 13 тыс. человек. В полдень в Дармштадте собралось 8 тыс. человек. В Майнце полиция сообщила о 4 тыс. участников.

Десятки тысяч человек приняли участие в митингах и протестах против правых в Бремене и Нижней Саксонии. По данным правоохранителей, в центре Ганновера на улицы вышли около 24 тыс. человек. Представитель полиции сообщил, что в столице Нижней Саксонии прошли и другие акции протеста левых групп. В некоторых случаях предпринимались попытки помешать людям посещать агитационные стенды АдГ. Крупная демонстрация также состоялась в Нюрнберге, где на улицы вышли порядка 20 тыс. человек. Кроме того, почти 25 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Гамбурге на севере Германии.

2 февраля в Берлине и других городах ФРГ прошли массовые демонстрации против предложений Христианско-демократического союза (ХДС) и его лидера Фридриха Мерца об ужесточении миграционной политики и сотрудничества с АдГ. В Берлине, по данным полиции, в акции протеста приняли участие около 160 тыс. человек. Аналогичные демонстрации также прошли в Регенсбурге, Ульме, Киле, Потсдаме и Брауншвейге.

О голосовании в Бундестаге

29 января Бундестаг принял одну из резолюций фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики, ее поддержала партия "Альтернатива для Германии". Блок подготовил две резолюции. Одна из них представляла собой план из пяти пунктов по обеспечению долгосрочного контроля на границах и "последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну". Ее одобрили 348 депутатов, 345 проголосовали против, 10 воздержались. Документ носит рекомендательный характер.

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Вторая резолюция, которая была отклонена, предусматривала расширение полномочий правоохранительных органов.

31 января парламент Германии отклонил законопроект ХДС/ ХСС об ужесточении миграционной политики, который в случае одобрения носил бы уже обязательный характер. После этого участились акции против предвыборных мероприятий АдГ и миграционных предложений ХДС.