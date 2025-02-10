Иностранные послы в Грузии ведут себя как политические инструкторы, что напоминает поведение московских секретарей ЦК КПСС, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

« И н о с т р а н н ы е п о с л ы в п р и н и м а ю щ е й с т р а н е в м е с т о н а в е д е н и я м о с т о в с м е с т н ы м о б щ е с т в о м в е д у т с е б я к а к и н с т р у к т о р ы п о о с у щ е с т в л е н и ю п о л и т и к и » , – с к а з а л о н .

По его словам, «это привело к тому, что задача послов – это не установление доверия с грузинским правительством, а навязывание своей власти».

« П о р а , ч т о б ы д и п л о м а т и я в е р н у л а с ь н а п р и в ы ч н о е м е с т о » , – з а я в и л Шалва Папуашвили.

В этой связи он подверг критике иностранную помощь оппозиционным партиям и НПО, так как она впоследствии использовалась как «инструмент влияния», преподносимая как «народный интерес».

« Т а к о е м ы х о р о ш о п о м н и м с с о в е т с к о г о п е р и о д а , к о г д а Москва назначала в республики вторых секретарей ЦК», – заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, новый госсекретарь США Марко Рубио призвал находить во внешней политике общие интересы.

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В этой связи глава высшего законодательного органа Грузии призвал иностранных послов «находить общие интересы, а не внедрять противостояние» в Грузии.

Он считает, что на фоне скандала с USAID и другие иностранные доноры «подозреваются в неверном назначении выделяемой помощи» на цели в Грузии.

Прозрачности нет альтернативы, заявил он.