Трамп высказался о возможной депортации принца Гарри и оскорбил его жену

Трамп высказался о возможной депортации принца Гарри из США
Британский принц Гарри, подозреваемый в незаконном получении американской визы, не будет выслан из США. Президент Дональд Трамп исключил возможность его депортации, заявив, что принц и так уже наказан «ужасной женой», пишет New York Post.
Иммиграционный статус Гарри является предметом судебного разбирательства в Вашингтоне. Фонд Heritage Foundation утверждает, что Гарри скрыл незаконное употребление наркотиков в прошлом, что должно было лишить его права на получение визы в США.
В эти выходные Трамп заявил The New York Post, что он не заинтересован в том, чтобы выдворять Гарри из страны.
«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна», — сказал Трамп.
Трамп также похвалил старшего брата Гарри, Уильяма, с которым он встретился наедине в Париже в декабре во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери.
«Я думаю, Уильям — замечательный молодой человек», — сказал он.
Гарри, герцог Сассекский и его жена Меган Маркл на протяжении многих лет выражали неодобрение Трампу. Герцогиня обвиняла Трампа в том, что он «разделяет людей» и является «женоненавистником».
Озвучены условия развода принца Гарри и Меган Маркл
Трамп, в свою очередь, заявил, что Гарри под каблуком у Меган и она водит бедного Гарри за нос.