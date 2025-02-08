Трамп высказался о возможной депортации принца Гарри и оскорбил его жену

Британский принц Гарри, подозреваемый в незаконном получении американской визы, не будет выслан из США. Президент Дональд Трамп исключил возможность его депортации, заявив, что принц и так уже наказан «ужасной женой», пишет New York Post.

Иммиграционный статус Гарри является предметом судебного разбирательства в Вашингтоне. Фонд Heritage Foundation утверждает, что Гарри скрыл незаконное употребление наркотиков в прошлом, что должно было лишить его права на получение визы в США.

В эти выходные Трамп заявил The New York Post, что он не заинтересован в том, чтобы выдворять Гарри из страны.

« Я н е х о ч у э т о г о д е л а т ь . Я о с т а в л ю е г о в п о к о е . У н е г о и т а к д о с т а т о ч н о п р о б л е м с ж е н о й . О н а у ж а с н а » , — с к а з а л Т р а м п .

Трамп также похвалил старшего брата Гарри, Уильяма, с которым он встретился наедине в Париже в декабре во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери.

« Я д у м а ю , У и л ь я м — з а м е ч а т е л ь н ы й м о л о д о й ч е л о в е к » , — с к а з а л о н .

Гарри, герцог Сассекский и его жена Меган Маркл на протяжении многих лет выражали неодобрение Трампу. Герцогиня обвиняла Трампа в том, что он «разделяет людей» и является «женоненавистником».

Озвучены условия развода принца Гарри и Меган Маркл

Трамп, в свою очередь, заявил, что Гарри под каблуком у Меган и она водит бедного Гарри за нос.