Премьер Грузии сделал резкое заявление об отношениях с Москвой
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о невозможности восстановления дипломатических отношений с Россией.
«(У Грузии – Прим. ред.) нет возможности восстановить дипломатические отношения из-за <…> так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона», – заявил он в интервью телеканалу Euronews.
Тем не менее, премьер-министр отметил, что Грузия придерживается прагматичного подхода в своих отношениях с Россией. Он добавил, что республика продолжает развивать экономические и торговые связи с Москвой и намерена сохранять этот курс в будущем.
Кобахидзе высказался о сроках вступления Грузии в НАТО
Напомним, в августе 2008 года грузинские войска обстреляли Южную Осетию. В ответ на действия республики Россия ввела своих военных и, после пяти дней боевых действий, вытеснила грузинские силы.
26 августа того же года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия по-прежнему считает эти территории своими регионами и не признает их независимость.
Ранее сообщалось, что Европарламент хочет потребовать от Грузии начала военных действий с РФ.