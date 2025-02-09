Премьер Грузии сделал резкое заявление об отношениях с Москвой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о невозможности восстановления дипломатических отношений с Россией.

Премьер Грузии сделал резкое заявление об отношениях с Москвой
© РИА "ФедералПресс"
«(У Грузии Прим. ред.) нет возможности восстановить дипломатические отношения из-за <> так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона», заявил он в интервью телеканалу Euronews.

Тем не менее, премьер-министр отметил, что Грузия придерживается прагматичного подхода в своих отношениях с Россией. Он добавил, что республика продолжает развивать экономические и торговые связи с Москвой и намерена сохранять этот курс в будущем.

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Напомним, в августе 2008 года грузинские войска обстреляли Южную Осетию. В ответ на действия республики Россия ввела своих военных и, после пяти дней боевых действий, вытеснила грузинские силы.

26 августа того же года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия по-прежнему считает эти территории своими регионами и не признает их независимость.

Ранее сообщалось, что Европарламент хочет потребовать от Грузии начала военных действий с РФ.

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