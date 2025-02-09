Премьер Грузии сделал резкое заявление об отношениях с Москвой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о невозможности восстановления дипломатических отношений с Россией.

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« ‎ ( У Г р у з и и – П р и м . р е д . ) н е т в о з м о ж н о с т и в о с с т а н о в и т ь д и п л о м а т и ч е с к и е о т н о ш е н и я и з - з а < … > т а к н а з ы в а е м о г о п р и з н а н и я т а к н а з ы в а е м о й н е з а в и с и м о с т и А б х а з и и и Ц х и н в а л ь с к о г о р е г и о н а » , – з а я в и л о н в и н т е р в ь ю т е л е к а н а л у E u r o n e w s .

Тем не менее, премьер-министр отметил, что Грузия придерживается прагматичного подхода в своих отношениях с Россией. Он добавил, что республика продолжает развивать экономические и торговые связи с Москвой и намерена сохранять этот курс в будущем.

Кобахидзе высказался о сроках вступления Грузии в НАТО

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска обстреляли Южную Осетию. В ответ на действия республики Россия ввела своих военных и, после пяти дней боевых действий, вытеснила грузинские силы.

26 августа того же года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия по-прежнему считает эти территории своими регионами и не признает их независимость.

Ранее сообщалось, что Европарламент хочет потребовать от Грузии начала военных действий с РФ.