В Грузии назвали заявления Каллас лицемерными

Заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Марты Кос с критикой грузинских законов — лицемерные. На это указал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает РИА Новости.

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« В м е с т о п р и з н а н и я о ш и б о к , о с у ж д е н и я н а с и л ь с т в е н н ы х м и т и н г о в и о б н а р о д о в а н и я и н ф о р м а ц и и о ф и н а н с а х Е в р о п е й с к о г о ф о н д а д е м о к р а т и и м ы с л ы ш и м н е о с в е д о м л е н н ы е и н е о б о с н о в а н н ы е о б в и н е н и я в а д р е с Грузии», — сказал он.

В своем заявлении Каллас и Кос отметили, что Грузия отошла от демократических стандартов и не соответствует ожиданиям ЕС. По их словам, правительство Грузии прибегло к тактике запугивания и насилия для подавления инакомыслия. Они добавили, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс «подорвут права на свободу выражения мнений и свободу собраний, а также свободу средств массовой информации».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что причиной нездоровых отношений Грузии с ЕС стала политика европейских бюрократов в отношении республики. Политик подчеркнул, что Тбилиси не устраивает нынешнее состояние отношений с Брюсселем.