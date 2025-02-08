Орбан назвал «безнадежным» конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Европейского Союза по поддержке Украины. Он отметил, что эта стратегия является вливанием средств в «безнадежный» конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Орбан рассказал о текущей ситуации в макрорегионе во время выступления на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу» в Мадриде.

Глава правительства подчеркнул, что в то время, как европейские страны вкладывают средства в конфликт, Европу наводняют нелегальные мигранты.

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По мнению Орбана, «старая эпоха завершилась», правые партии, которых ранее воспринимали как еретиков, стали «политической силой будущего».

Ранее глава правой Партии свободы из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс сообщил, что время лидеров Германии, Франции, Испании прошло, в ближайшее время старые режимы рухнут.