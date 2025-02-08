Кейт Миддлтон начала относиться к принцу Уильяму, как к «своему четвертому ребенку». Об этом сообщает InStуle.

Газета The Times опубликовала отрывок из книги и отметила, что будущий король бывает угрюмым, когда что-то идет не по его планам.

« Я н е з н а ю , г д е б ы У и л ь я м б ы л б е з К е й т — в т е ч е н и е в с е й ж и з н и е м у н е в с е у д а в а л о с ь , п о э т о м у о н а у с п о к а и в а е т е г о , к о г д а о н с т а н о в и т с я н е м н о г о р а з д р а ж и т е л ь н ы м . О н а г о в о р и т , ч т о и н о г д а к н е м у п р и х о д и т с я о т н о с и т ь с я к а к к ч е т в е р т о м у р е б е н к у » , — з а я в и л г а з е т е б ы в ш и й с о т р у д н и к п р и н ц а и п р и н ц е с с ы У э л ь с к и х .

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. 43-летняя принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.