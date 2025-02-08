Кейт Миддлтон начала относиться к принцу Уильяму, как к «своему четвертому ребенку»
Кейт Миддлтон начала относиться к принцу Уильяму, как к «своему четвертому ребенку». Об этом сообщает InStуle.
Газета The Times опубликовала отрывок из книги и отметила, что будущий король бывает угрюмым, когда что-то идет не по его планам.
«Я не знаю, где бы Уильям был без Кейт — в течение всей жизни ему не все удавалось, поэтому она успокаивает его, когда он становится немного раздражительным. Она говорит, что иногда к нему приходится относиться как к четвертому ребенку», — заявил газете бывший сотрудник принца и принцессы Уэльских.
9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.
14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. 43-летняя принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.