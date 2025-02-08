Интеграция Грузии в НАТО не стоит на повестке дня из-за общего контекста вокруг страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

" У н а с в п о л н е ч е т к и е в н е ш н е п о л и т и ч е с к и е ц е л и . К а с а т е л ь н о и н т е г р а ц и и в НАТО, сейчас она не стоит на повестке дня из-за решений и подходов западных стран и общего контекста вокруг нас", - сказал премьер в интервью телеканалу Euronews.

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При этом Кобахидзе отметил, что интеграция в Евросоюз остается "главным внешнеполитическим приоритетом" Грузии. По его словам, цель стать членом ЕС к 2030 году для Грузии достижима. Он также отметил, что, делая какие-либо шаги, страна взвешивает все "побочные эффекты". В частности, Грузия приняла очень важное решение о том, чтобы не вводить санкции в отношении России, что требовали сделать западные политики как за закрытыми дверями, так и публично.