В Грузии оценили возможность восстановления дипотношений с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и утверждает, что она нарушает территориальную целостность республики.

" У н а с н е т д и п л о м а т и ч е с к и х о т н о ш е н и й [ с Р Ф ] и н е т п р о с т р а н с т в а д л я в о с с т а н о в л е н и я д и п о т н о ш е н и й < . . . > и з - з а т а к н а з ы в а е м о г о п р и з н а н и я т а к н а з ы в а е м о й н е з а в и с и м о с т и А б х а з и и и Ц х и н в а л ь с к о г о р е г и о н а . Н о м ы в е д е м п р а г м а т и ч н у ю п о л и т и к у , и э т о г л а в н а я с о с т а в л я ю щ а я н а ш е й п о л и т и к и в о т н о ш е н и я х с Р о с с и е й " , - з а я в и л К о б а х и д з е в и н т е р в ь ю т е л е к а н а л у Euronews.

Как отметил Кобахидзе, Грузия поддерживает с Россией торговые и экономические отношения, страна планирует иметь и в дальнейшем подобные прагматичные отношения с РФ. Что касается вопроса территориальной целостности, Кобахидзе отметил, что "немирное решение абсолютно невозможно" и нет альтернатив тому, чтобы решить этот вопрос лишь мирным путем.

В августе 2008 года, после того как войска Грузии предприняли попытку взять под контроль Цхинвал, произошел грузино-югоосетинский вооруженный конфликт. Россия 8 августа ввела войска для защиты сограждан и своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские военные отступили. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.