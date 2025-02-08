В Грузии оценили возможность восстановления дипотношений с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и утверждает, что она нарушает территориальную целостность республики.
"У нас нет дипломатических отношений [с РФ] и нет пространства для восстановления дипотношений <...> из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией", - заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Euronews.
Как отметил Кобахидзе, Грузия поддерживает с Россией торговые и экономические отношения, страна планирует иметь и в дальнейшем подобные прагматичные отношения с РФ. Что касается вопроса территориальной целостности, Кобахидзе отметил, что "немирное решение абсолютно невозможно" и нет альтернатив тому, чтобы решить этот вопрос лишь мирным путем.
В августе 2008 года, после того как войска Грузии предприняли попытку взять под контроль Цхинвал, произошел грузино-югоосетинский вооруженный конфликт. Россия 8 августа ввела войска для защиты сограждан и своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские военные отступили. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.