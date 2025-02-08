Кандидата на пост главы ФБР уличили в получении денег из России

Кэш Патель, который претендует на пост главы ФБР, в прошлом году получил $25 тысяч (2,4 млн рублей) от кинокомпании, принадлежащей гражданину России, пишет The Washington Post. Отмечается, что ему заплатили на участие в документальном фильме, посвященной «теории заговора» против президента США Дональда Трампа.

Речь идет о компании Global Tree Pictures, которая зарегистрирована в Лос-Анджелесе и снимает фильмы с антизападными взглядами. При этом ею руководит режиссер Игорь Лопатенок, который переехал из России в США еще в 2008 году.

В 2024 году киностудия выпустила шестисерийный сериал под названием «Все люди президента: заговор против Трампа», он вышел на платформе экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. В одном из эпизодов Патель пообещал закрыть штаб-квартиры ФБР и открыть там музей «глубинного государства».

Трамп объявил о выдвижении на должность главы Федерального бюро расследований Кэша Патела 1 декабря. Он назвал его борцом за идею, отличным юристом и следователем, который всегда боролся с коррупцией и защищал правосудие и народ США.

В свою очередь член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что всем нужно «запасаться попкорном» после выдвижения кандидатуры Патела на пост директора ФБР. Она отметила, что одобряет данное решение и очень рада этому событию.