В ЕС планируют санкции против 25 китайских компаний из-за России

В 16-й пакет антироссийских санкций ЕС может включить 25 китайских компаний. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на высокопоставленных лиц, знакомых с подготовкой рестрикций.

Новый черный список будет включать в себя обе компании из материкового Китая и Гонконга. Они обвиняются в том, что якобы помогают России получать высокотехнологичные товары из Европы и использовать их в зоне СВО.

Если 16-й пакет будет согласован государствами-членами блока, подсанкционные китайские компании лишатся доступа к товарам из ЕС.

Кроме того, санкции планируется применить против гражданина КНР, имя которого не называется. Ему запретят въезд в 27 стран ЕС, и заморозят активы на территории подконтрольной Брюсселю.

Ранее Пекин и Москва заявляли, что считают санкции Брюсселя незаконными и обещали предпринять ответные шаги.