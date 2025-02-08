Время лидеров Германии, Франции, Испании прошло, в ближайшее время старые режимы рухнут, предположил лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик заявил о возможном завершении правления действующих глав государств и правительств ряда европейских стран во время выступления на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу» в Мадриде.

« М ы с д е л а е м Н и д е р л а н д ы , м ы с д е л а е м И с п а н и ю , м ы с д е л а е м Е в р о п у с н о в а в е л и к и м и . И м о и д р у з ь я , э т о о з н а ч а е т , ч т о с т а р ы е р е ж и м ы р у х н у т . М ы ж и в е м в и с т о р и ч е с к у ю э п о х у . И м о е п о с л а н и е в с е м с т а р ы м л и д е р а м — о т М а к р о н а д о Ш о л ь ц а — в а ш е в р е м я у ж е п р о ш л о . О н и у ж е — и с т о р и я » , — п о д ч е р к н у л В и л д е р с .

Глава партии напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал американцам «золотой век». Он добавил, что следует приложить все силы к тому, чтобы и Европа вновь стала великой.

Канцлер Германии увидел «угрозу» для Гренландии со стороны России

В альянс «Патриоты за Европу» в Европарламенте входят 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых — Нидерланды, Франция, Испания и Италия.