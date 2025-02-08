В Нидерландах заявили, что время Макрона и Шольца прошло
Время лидеров Германии, Франции, Испании прошло, в ближайшее время старые режимы рухнут, предположил лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, политик заявил о возможном завершении правления действующих глав государств и правительств ряда европейских стран во время выступления на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу» в Мадриде.
«Мы сделаем Нидерланды, мы сделаем Испанию, мы сделаем Европу снова великими. И мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут. Мы живем в историческую эпоху. И мое послание всем старым лидерам — от Макрона до Шольца — ваше время уже прошло. Они уже — история», — подчеркнул Вилдерс.
Глава партии напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал американцам «золотой век». Он добавил, что следует приложить все силы к тому, чтобы и Европа вновь стала великой.
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В альянс «Патриоты за Европу» в Европарламенте входят 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых — Нидерланды, Франция, Испания и Италия.