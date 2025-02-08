В Нидерландах заявили, что время Макрона и Шольца прошло

Время лидеров Германии, Франции, Испании прошло, в ближайшее время старые режимы рухнут, предположил лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик заявил о возможном завершении правления действующих глав государств и правительств ряда европейских стран во время выступления на встрече правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу» в Мадриде.

«Мы сделаем Нидерланды, мы сделаем Испанию, мы сделаем Европу снова великими. И мои друзья, это означает, что старые режимы рухнут. Мы живем в историческую эпоху. И мое послание всем старым лидерам от Макрона до Шольца ваше время уже прошло. Они уже история», подчеркнул Вилдерс.

Глава партии напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал американцам «золотой век». Он добавил, что следует приложить все силы к тому, чтобы и Европа вновь стала великой.

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В альянс «Патриоты за Европу» в Европарламенте входят 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых — Нидерланды, Франция, Испания и Италия.