Прокурор и судья Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан стал первым лицом, на которое были наложены экономические и туристические санкции США со стороны президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил Reuters. Также Карим Хан выдавал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

« П р о к у р о р М е ж д у н а р о д н о г о у г о л о в н о г о с у д а К а р и м Х а н с т а л п е р в ы м л и ц о м , н а к о т о р о г о б ы л и н а л о ж е н ы э к о н о м и ч е с к и е с а н к ц и и и с а н к ц и и н а п о е з д к и , с а н к ц и о н и р о в а н н ы е п р е з и д е н т о м С Ш А Д о н а л ь д о м Т р а м п о м » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Ограничения введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении граждан США или их союзников.

Ранее МУС, в частности, Карим Хан, выдал ордер на арест Владимира Путина. Однако юрисдикция МУС не распространяется на Россию. В связи с этим Следственный комитет России предъявил заочное обвинение прокурору.