Reuters: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на Путина
Прокурор и судья Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан стал первым лицом, на которое были наложены экономические и туристические санкции США со стороны президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил Reuters. Также Карим Хан выдавал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.
«Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические санкции и санкции на поездки, санкционированные президентом США Дональдом Трампом», — говорится в материале.
Ограничения введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении граждан США или их союзников.
Ранее МУС, в частности, Карим Хан, выдал ордер на арест Владимира Путина. Однако юрисдикция МУС не распространяется на Россию. В связи с этим Следственный комитет России предъявил заочное обвинение прокурору.