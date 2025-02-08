Почти обнаженная активистка прервала митинг с участием Орбана и Ле Пен

Обнаженная по пояс активистка группы Femen попыталась помешать проведению мероприятия в Мадриде с участием лидеров правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента "Патриоты Европы".

Как сообщила газета El Diario, женщина ворвалась в зал в отеле, где организована встреча с участием политиков из разных европейских стран, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Активистка попала в зал вскоре после начала мероприятия, однако сотрудники службы безопасности быстро вывели ее.

Встреча была организована под лозунгом "Сделаем Европу снова великой" с намеком на призыв "Сделаем Америку снова великой", который выбрал для своей избирательной кампании президент США Дональд Трамп. В ходе своих выступлений европейские спикеры среди прочего выступали в защиту традиционных ценностей. Послушать их собрались около 2 тыс. сторонников.

Фракция "Патриоты Европы" была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. В нее вошли 84 депутата, представляющие 14 партий из 12 стран. Инициатором создания новой наднациональной группы стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, являющийся лидером правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

"Патриоты Европы" оказались третьей по численности фракцией в Европарламенте после Европейской народной партии и коалиции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".