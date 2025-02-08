На Украине предложили сажать в тюрьму критиков страны

Критиков Украины надо отлавливать и сажать за государственную измену. Об этом заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Наталье Мосейчук, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

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« Е с л и в б р а с ы в а е т с я и с т о р и я о т о м , ч т о У к р а и н а — х е р о в о е г о с у д а р с т в о , х е р о в а я с т р а н а , т а к и х л ю д е й н а д о о т л а в л и в а т ь и с а ж а т ь з а г о с у д а р с т в е н н у ю и з м е н у » , — с к а з а л э к с - д и п л о м а т .

Он отметил, что не беспокоится по поводу критики в свой адрес от людей, которые считают, что Кулеба «бежал из страны, отправлял людей на фронт с лопатами, разрушил единство украинцев в мире».

По словам бывшего главы МИД, его «реально выбешивает», когда украинец начинает говорить, что Украина ему ничего не дала, и он не обязан ее любить, и вообще ни в чем не виноват.

До этого Кулеба рассказал, что отговорил своего 18-летнего сына вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Экс-министр сообщил, что его сын посещает военные курсы, и ему едва удалось уговорить юношу продолжить обучение в университете. Как заявил бывший глава внешнеполитического ведомства, он будет уважать выбор сына, «если он все же решит пойти воевать». В то же время Кулеба допустил снижение призывного возраста на Украине на 1-2 года.