Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по «минеральной сделке», в рамках которой предполагается предоставление Украиной редкоземельных металлов и других ресурсов. Об этом пишут обозреватели Том Балмфорт и Елена Гармаш в статье для Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что желает получить поставки ресурсов в обмен на финансовую поддержку военных усилий Украины.

Журналисты отметили, что украинский лидер показал им созданную в советское время, строго засекреченную карту обширных месторождений редкоземельных металлов и других критически важных минералов, находящихся на территории Украины.

« Е с л и м ы г о в о р и м о с д е л к е , т о д а в а й т е з а к л ю ч и м с д е л к у , м ы т о л ь к о з а » , — п о д ч е р к н у л З е л е н с к и й .

Украинский лидер отметил, что под контролем Киева все еще находится очень богатый Днепровский регион в центральной Украине.

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Вместе с тем, заметил Зеленский, страна не предлагает «раздавать» свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки. Он добавил, что контроль за ресурсами должен остаться у Киева.