Зеленский о «минеральной сделке» с Трампом: ресурсы останутся под контролем Киева
Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по «минеральной сделке», в рамках которой предполагается предоставление Украиной редкоземельных металлов и других ресурсов. Об этом пишут обозреватели Том Балмфорт и Елена Гармаш в статье для Reuters.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что желает получить поставки ресурсов в обмен на финансовую поддержку военных усилий Украины.
Журналисты отметили, что украинский лидер показал им созданную в советское время, строго засекреченную карту обширных месторождений редкоземельных металлов и других критически важных минералов, находящихся на территории Украины.
«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер отметил, что под контролем Киева все еще находится очень богатый Днепровский регион в центральной Украине.
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Вместе с тем, заметил Зеленский, страна не предлагает «раздавать» свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки. Он добавил, что контроль за ресурсами должен остаться у Киева.