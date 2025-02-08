В Израиле назвали «ужасающим» состояние заложников после 500 дней плена

Канцелярия премьер-министра Израиля назвала «ужасающим» то, как выглядят заложники, которые были освобождены в субботу, 8 февраля, после почти 500-дневного плена в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу был проведен пятый обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС возвратило 56-летнего Охада Бена Ами, 52-летнего Эли Шараби и 34-летнего Ора Леви.

« П р а в и т е л ь с т в о И з р а и л я о б н и м а е т т р о и х в е р н у в ш и х с я . И х с е м ь и б ы л и у в е д о м л е н ы о т в е т с т в е н н ы м и о р г а н а м и о т о м , ч т о о н и п р и с о е д и н и л и с ь к н а ш и м с и л а м . М ы н е о с т а в и м б е з о т в е т а у ж а с а ю щ и е к а д р ы , к о т о р ы е у в и д е л и с е г о д н я » , — п о д ч е р к н у л и в к а б м и н е .

В правительстве уточнили, что страна приложит все силы к возвращению всех заложников, как живых, так и погибших.

В ХАМАС задумались об отказе освободить заложников из-за Израиля

Ранее сообщалось, что в интернете появились фотографии заложников, сделанные сотрудниками Международного комитета Красного Креста. На кадрах отчетливо заметно, что мужчины очень сильно потеряли в весе.