В Израиле назвали «ужасающим» состояние заложников после 500 дней плена
Канцелярия премьер-министра Израиля назвала «ужасающим» то, как выглядят заложники, которые были освобождены в субботу, 8 февраля, после почти 500-дневного плена в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.
В субботу был проведен пятый обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС возвратило 56-летнего Охада Бена Ами, 52-летнего Эли Шараби и 34-летнего Ора Леви.
«Правительство Израиля обнимает троих вернувшихся. Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам. Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня», — подчеркнули в кабмине.
В правительстве уточнили, что страна приложит все силы к возвращению всех заложников, как живых, так и погибших.
В ХАМАС задумались об отказе освободить заложников из-за Израиля
Ранее сообщалось, что в интернете появились фотографии заложников, сделанные сотрудниками Международного комитета Красного Креста. На кадрах отчетливо заметно, что мужчины очень сильно потеряли в весе.