На Украине раскрыли, при каком условии Зеленский уйдет с поста
Смена власти на Украине возможна, если в голосовании на пост президента примут участие живущие за рубежом граждане и все политические партии, заявил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. При этом Соединенным Штатам, по его словам, не важно, кто станет новым президентом. Они ставят перед собой две задачи: перемирие и собственно смену власти.
Чтобы власть стала «новой», на выборы должны быть допущены все политические партии. При этом, должно быть обеспечено голосование диаспоры — как в странах Запада, так и в странах СНГ, в том числе в России, — заявил депутат.
До этого Дубинский заявил, что заявление президента Украины о том, что ВСУ потеряли 45 тысяч человек является ложью. По его словам, если верить словам Зеленского, на каждом кладбище в любом селе не больше двух могил военнослужащих ВСУ. Он предложил политику выйти на любое кладбище на Украине и посмотреть, что оно «усеяно могилами с флагами».
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Тем временем появилась информация, что на следующей неделе украинское правительство намерено ввести систему контрактов, чтобы привлечь в ВСУ граждан от 18 до 24 лет, которые не подпадают под мобилизацию. Контракт будет рассчитанный на год службы.