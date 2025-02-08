Смена власти на Украине возможна, если в голосовании на пост президента примут участие живущие за рубежом граждане и все политические партии, заявил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. При этом Соединенным Штатам, по его словам, не важно, кто станет новым президентом. Они ставят перед собой две задачи: перемирие и собственно смену власти.

Ч т о б ы в л а с т ь с т а л а « н о в о й » , н а в ы б о р ы д о л ж н ы б ы т ь д о п у щ е н ы в с е п о л и т и ч е с к и е п а р т и и . П р и э т о м , д о л ж н о б ы т ь о б е с п е ч е н о г о л о с о в а н и е д и а с п о р ы — к а к в с т р а н а х З а п а д а , т а к и в с т р а н а х С Н Г , в т о м ч и с л е в Р о с с и и , — з а я в и л д е п у т а т .

До этого Дубинский заявил, что заявление президента Украины о том, что ВСУ потеряли 45 тысяч человек является ложью. По его словам, если верить словам Зеленского, на каждом кладбище в любом селе не больше двух могил военнослужащих ВСУ. Он предложил политику выйти на любое кладбище на Украине и посмотреть, что оно «усеяно могилами с флагами».

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Тем временем появилась информация, что на следующей неделе украинское правительство намерено ввести систему контрактов, чтобы привлечь в ВСУ граждан от 18 до 24 лет, которые не подпадают под мобилизацию. Контракт будет рассчитанный на год службы.