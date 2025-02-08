Затраты на добычу золота не окупятся, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В связи с этим, пояснил он, властям США не удастся заработать на украинских месторождениях золота, пишут «Аргументы и факты».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил украинским властям сделку, согласно которой Киев должен предоставить Вашингтону доступ ко всем полезным ископаемым в обмен на поставки вооружений.

Азаров напомнил, что украинские специалисты пытались добывать золото в Закарпатье на Мужиевском золоторуднике. Им удалось добыть достаточное количество металла, чтобы отлить первый слиток.

Вассерман объяснил, почему Трамп не получит желаемого от Украины

В дальнейшем, отметил политик, экономисты посчитали затраты на строительство шахты, на ее содержание и эксплуатацию. Власти, ознакомившись с отчетом, признали, что проект будет убыточным и закрыли его.

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман сообщил, в свою очередь, что планы Трампа по присвоению ресурсов Украины, в том числе, месторождений редкоземельных металлов, обречены на провал.

Аналитик разъяснил, что большая часть месторождений находится на территориях, которые находятся под контролем России.