Der Spiegel: найдено слабое место ЕС в военном конфликте

Слабое место Евросоюза заключается в том, что западные страны изначально не анализировали свои потребности в оборонной промышленности. Как сообщают СМИ, это происходит с 2022 года.

«План действий 2022 года провалился, так как Еврокомиссия не проанализировала потребности блока в обороне», передает Spiegel.

Немецкое издание отмечает, что странам ЕС до сих пор не удается оперативно перебрасывать войска на восточные направления.

Spiegel: ЕС при конфликте не сможет быстро перебрасывать войска внутри союза

Ранее президент США Дональд Трамп привал блок НАТО поднять оборонные расходы стран Европы до 5% годового ВВП. По словам американского лидера, это необходимо было сделать еще давно. Об этом писал «Царьград».