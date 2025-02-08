Слабое место Евросоюза заключается в том, что западные страны изначально не анализировали свои потребности в оборонной промышленности. Как сообщают СМИ, это происходит с 2022 года.

« П л а н д е й с т в и й 2 0 2 2 г о д а п р о в а л и л с я , т а к к а к Е в р о к о м и с с и я н е п р о а н а л и з и р о в а л а п о т р е б н о с т и б л о к а в о б о р о н е » , — п е р е д а е т S p i e g e l .

Немецкое издание отмечает, что странам ЕС до сих пор не удается оперативно перебрасывать войска на восточные направления.

Spiegel: ЕС при конфликте не сможет быстро перебрасывать войска внутри союза

Ранее президент США Дональд Трамп привал блок НАТО поднять оборонные расходы стран Европы до 5% годового ВВП. По словам американского лидера, это необходимо было сделать еще давно. Об этом писал «Царьград».