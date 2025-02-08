Der Spiegel: найдено слабое место ЕС в военном конфликте
Слабое место Евросоюза заключается в том, что западные страны изначально не анализировали свои потребности в оборонной промышленности. Как сообщают СМИ, это происходит с 2022 года.
«План действий 2022 года провалился, так как Еврокомиссия не проанализировала потребности блока в обороне», — передает Spiegel.
Немецкое издание отмечает, что странам ЕС до сих пор не удается оперативно перебрасывать войска на восточные направления.
Spiegel: ЕС при конфликте не сможет быстро перебрасывать войска внутри союза
Ранее президент США Дональд Трамп привал блок НАТО поднять оборонные расходы стран Европы до 5% годового ВВП. По словам американского лидера, это необходимо было сделать еще давно. Об этом писал «Царьград».