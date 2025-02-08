В Европе начали искать способ захвата российских судов

Латвия, Литва, Финляндия и Эстония рассматривают возможности для захвата судов, подозреваемых в причастности к российскому «теневому флоту». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Источник отметил, что страны Балтии и Финляндия рассматривают возможность использования международного права для захвата судов по экологическим или пиратским причинам.

Кроме того, заметил собеседник портала, эти государства намереваются разработать новые законы для перехвата большего количества судов.

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