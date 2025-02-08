Украинцам отказывают во въезде в страну ЕС

Украинцы составили вторую по численности группу после сирийцев, которым отказывали во въезде в Германию, сообщает DW. Речь идет о тех, кто пытался попасть в ФРГ, проживая при этом длительное время не на Украине, а за рубежом.

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Г р а ж д а н е У к р а и н ы , к о т о р ы е м н о г о л е т ж и в у т з а г р а н и ц е й , н е п о д в е р г а ю т с я р и с к у в с в я з и с б о е в ы м и д е й с т в и я м и в У к р а и н е , — з а я в и л и в к а б м и н е Ф Р Г .

Как сообщили в Берлине, такие люди не подпадают под защиту от конфликта на Украине. Более того, им для переезда в Германию на долгий срок нужна виза.

Ранее Служба гражданства и иммиграции США сообщала, что американские власти приостановили программу финансирования украинских беженцев. Новые заявки больше не принимаются. Соответствующее решение было принято в рамках подписанного президентом Дональдом Трампом указа о безопасности границ.

Также сообщалось, что в Британии дети беженцев с Украины смогут находиться с родителями в течение 18 месяцев, но им не полагаются выплаты, обычно предусмотренные спонсорской программой. При этом отмечается, что родителям, желающим уехать с детьми в Великобританию, не требуется иметь статус постоянного жителя.