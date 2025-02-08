Украинцам отказывают во въезде в страну ЕС

«Не подвергаются риску»: украинцам отказывают во въезде в Германию
Украинцы составили вторую по численности группу после сирийцев, которым отказывали во въезде в Германию, сообщает DW. Речь идет о тех, кто пытался попасть в ФРГ, проживая при этом длительное время не на Украине, а за рубежом.
Граждане Украины, которые много лет живут за границей, не подвергаются риску в связи с боевыми действиями в Украине, — заявили в кабмине ФРГ.
Как сообщили в Берлине, такие люди не подпадают под защиту от конфликта на Украине. Более того, им для переезда в Германию на долгий срок нужна виза.
Ранее Служба гражданства и иммиграции США сообщала, что американские власти приостановили программу финансирования украинских беженцев. Новые заявки больше не принимаются. Соответствующее решение было принято в рамках подписанного президентом Дональдом Трампом указа о безопасности границ.
Также сообщалось, что в Британии дети беженцев с Украины смогут находиться с родителями в течение 18 месяцев, но им не полагаются выплаты, обычно предусмотренные спонсорской программой. При этом отмечается, что родителям, желающим уехать с детьми в Великобританию, не требуется иметь статус постоянного жителя.