Названы сроки восстановления сектора Газа
Сектор Газа можно восстановить за пять-семь лет при оказании поддержки и открытии доступа в анклав, сообщил в разговоре с турецкой газетой Hürriyet представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри. По его словам, город так и не получил необходимые для расчистки завалов и извлечения тел погибших и раненых из-под завалов оборудование и технику.
Когда будет оказана необходимая поддержка, переходы будут открыты, и все будет готово, мы думаем, что работы по восстановлению могут быть завершены в течение пяти-семи лет, — подчеркнул он.
В материале сказано, что израильская сторона таким образом пытается оказать давление на население Газы. Что касается заявления нынешнего главы США Дональда Трампа об отправке в город американских военных, то их представитель ХАМАС счел не только абсурдными, но и оскорбительными для палестинцев. По его мнению, новая оккупация в виде сил США не будет допущена.
Ранее представители боевого крыла палестинского движения ХАМАС осуществили передачу трех израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Известно, что один из них — гражданин ФРГ. По информации американского телеканала CNN, передача прошла в городе Дейр-эль-Балах.