Названы сроки восстановления сектора Газа

Сектор Газа можно восстановить за пять-семь лет при оказании поддержки и открытии доступа в анклав, сообщил в разговоре с турецкой газетой Hürriyet представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри. По его словам, город так и не получил необходимые для расчистки завалов и извлечения тел погибших и раненых из-под завалов оборудование и технику.

К о г д а б у д е т о к а з а н а н е о б х о д и м а я п о д д е р ж к а , п е р е х о д ы б у д у т о т к р ы т ы , и в с е б у д е т г о т о в о , м ы д у м а е м , ч т о р а б о т ы п о в о с с т а н о в л е н и ю м о г у т б ы т ь з а в е р ш е н ы в т е ч е н и е п я т и - с е м и л е т , — п о д ч е р к н у л о н .

В материале сказано, что израильская сторона таким образом пытается оказать давление на население Газы. Что касается заявления нынешнего главы США Дональда Трампа об отправке в город американских военных, то их представитель ХАМАС счел не только абсурдными, но и оскорбительными для палестинцев. По его мнению, новая оккупация в виде сил США не будет допущена.

Ранее представители боевого крыла палестинского движения ХАМАС осуществили передачу трех израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Известно, что один из них — гражданин ФРГ. По информации американского телеканала CNN, передача прошла в городе Дейр-эль-Балах.