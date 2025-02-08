Трюдо поверил в угрозы Трампа присоединить Канаду к США

Премьер-министр Каналы Джастин Трюдо перед началом закрытого совещания с представителями бизнеса и профсоюзов заявил, что считает угрозы президента США Дональда Трампа о присоединении Канады к Штатам реальными, а также объяснил, что именно приглянулось Трампу на канадской территории.

Как пишет CBC, Трюдо считает, что Вашингтон хочет получить доступ к полезным ископаемым в Канаде.

" М и с т е р Т р а м п с ч и т а е т , ч т о с а м ы й п р о с т о й с п о с о б с д е л а т ь э т о - п о г л о т и т ь н а ш у с т р а н у , и э т о р е а л ь н о " , - п р и в о д и т с л о в а Т р ю д о C B C .

По данным издания, сказано это было при включенном микрофоне.

CTV со ссылкой на источники подтверждает, что Трюдо непублично заявил на этом совещании о реальной угрозе канадскому суверенитету со стороны США.

Сама конференция была посвящена экономическим отношениям двух стран, среди целей ставилась разработка стратегии отношений Торонто с Вашингтоном в условиях вероятности введения пошлин против Канады.

Трамп еще до вступления в должность американского президента неоднократно высказывался за вхождение Канады в состав США в качестве 51-го штата. И если сначала эти заявления рассматривались как шуточные (сам Трюдо также в шутку предлагал Трампу обменять часть страны на один из штатов США), то позднее, учитывая напор Трампа, к нему стали относится с большей серьезностью и в самой Канаде.

Тем не менее 4 февраля Госдеп сообщил, что не ведет с правительством Канады переговоры о ее возможном вхождении в состав США.