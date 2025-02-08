Трюдо поверил в угрозы Трампа присоединить Канаду к США

CBC: Трюдо назвал реальными угрозы Трампа присоединить Канаду к США
Премьер-министр Каналы Джастин Трюдо перед началом закрытого совещания с представителями бизнеса и профсоюзов заявил, что считает угрозы президента США Дональда Трампа о присоединении Канады к Штатам реальными, а также объяснил, что именно приглянулось Трампу на канадской территории.
Как пишет CBC, Трюдо считает, что Вашингтон хочет получить доступ к полезным ископаемым в Канаде.
"Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это - поглотить нашу страну, и это реально", - приводит слова Трюдо CBC.
По данным издания, сказано это было при включенном микрофоне.
CTV со ссылкой на источники подтверждает, что Трюдо непублично заявил на этом совещании о реальной угрозе канадскому суверенитету со стороны США.
Сама конференция была посвящена экономическим отношениям двух стран, среди целей ставилась разработка стратегии отношений Торонто с Вашингтоном в условиях вероятности введения пошлин против Канады.
Трамп еще до вступления в должность американского президента неоднократно высказывался за вхождение Канады в состав США в качестве 51-го штата. И если сначала эти заявления рассматривались как шуточные (сам Трюдо также в шутку предлагал Трампу обменять часть страны на один из штатов США), то позднее, учитывая напор Трампа, к нему стали относится с большей серьезностью и в самой Канаде.
Тем не менее 4 февраля Госдеп сообщил, что не ведет с правительством Канады переговоры о ее возможном вхождении в состав США.