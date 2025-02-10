Глава МО Эстонии призвал разрешить иметь больше оружия дома

Власти Эстонии должны разрешить жителям страны хранить дома больше оружия.

Глава Минобороны Эстонии призвал разрешить иметь больше оружия дома
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Такое мнение выразил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

"Нам нужно больше доверять нашим людям, в том числе с точки зрения обороны, разрешить иметь дома больше оружия, построить больше тиров. <...> Защита государства должна быть нашим общим делом. Другими словами, мы должны позволить всем, кто хочет и может, внести свой вклад в национальную оборону", - приводит его слова портал Delfi.

В 2023 году власти Эстонии лишили граждан России и Белоруссии, которые проживают в балтийской республике, права на владение оружием.

В Эстонии действует закон от 1995 года (с последующими поправками), в соответствии с которым граждане имеют право приобретать, хранить и носить огнестрельное оружие, в том числе нарезное, но не автоматическое. Разрешены пневматические, газовые и гладкоствольные пистолеты и ружья.

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