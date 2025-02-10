Глава Минобороны Эстонии призвал разрешить иметь больше оружия дома

Власти Эстонии должны разрешить жителям страны хранить дома больше оружия.

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Такое мнение выразил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

" Н а м н у ж н о б о л ь ш е д о в е р я т ь н а ш и м л ю д я м , в т о м ч и с л е с т о ч к и з р е н и я о б о р о н ы , р а з р е ш и т ь и м е т ь д о м а б о л ь ш е о р у ж и я , п о с т р о и т ь б о л ь ш е т и р о в . < . . . > З а щ и т а г о с у д а р с т в а д о л ж н а б ы т ь н а ш и м о б щ и м д е л о м . Д р у г и м и с л о в а м и , м ы д о л ж н ы п о з в о л и т ь в с е м , к т о х о ч е т и м о ж е т , в н е с т и с в о й в к л а д в н а ц и о н а л ь н у ю о б о р о н у " , - п р и в о д и т е г о с л о в а п о р т а л D e l f i .

В 2023 году власти Эстонии лишили граждан России и Белоруссии, которые проживают в балтийской республике, права на владение оружием.

В Эстонии действует закон от 1995 года (с последующими поправками), в соответствии с которым граждане имеют право приобретать, хранить и носить огнестрельное оружие, в том числе нарезное, но не автоматическое. Разрешены пневматические, газовые и гладкоствольные пистолеты и ружья.