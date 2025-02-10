Глава Минобороны Эстонии призвал разрешить иметь больше оружия дома

Власти Эстонии должны разрешить жителям страны хранить дома больше оружия.
Такое мнение выразил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.
"Нам нужно больше доверять нашим людям, в том числе с точки зрения обороны, разрешить иметь дома больше оружия, построить больше тиров. <...> Защита государства должна быть нашим общим делом. Другими словами, мы должны позволить всем, кто хочет и может, внести свой вклад в национальную оборону", - приводит его слова портал Delfi.
В 2023 году власти Эстонии лишили граждан России и Белоруссии, которые проживают в балтийской республике, права на владение оружием.
В Эстонии действует закон от 1995 года (с последующими поправками), в соответствии с которым граждане имеют право приобретать, хранить и носить огнестрельное оружие, в том числе нарезное, но не автоматическое. Разрешены пневматические, газовые и гладкоствольные пистолеты и ружья.