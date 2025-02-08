Выяснилось, чем занимаются жены видных украинских чиновников

Жены многих высокопоставленных украинских чиновников занимаются бизнесом, часть из них отмывает деньги, полученные супругами или с их помощью, пишет «Московский комсомолец».

Так, Екатерина Кит-Садовая, супруга мэра Львова, владеет медиахолдингом ТРК «Люкс», в состав которого входят радиостанции Радио Максимум, Radio Nostalgie, Lux FM, Football 24, Телеканал «24».

По данным журналистов, градоначальник предлагает бизнесу заказывать рекламу в этих СМИ. Миллионы попадают в бухгалтерию холдинга, затем выводятся в карман чиновнику, а он выдает предпринимателям разрешительные документы.

Жена Зеленского разозлила украинцев одной фразой о России

Светлана Павелецкая, девушка экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, открыла в Киеве «самый осознанный магазин интимных товаров». По ее словам, секс-шоп призван стать «частью возрождения украинской нации».

Екатерина Шмыгаль, супруга премьер-министра Дениса Шмыгаля, в феврале 2024 года зарегистрировала частное предприятие «Кадис Юа» с уставным капиталом в 30 млн грн. Фирма занимается предоставлением имущества в аренду, оказывает услуги мобильного питания.

Первая леди Украины, Елена Зеленская, владеет государственными облигациями на 2,7 млн грн, управляет благотворительным фондом. Ей принадлежат несколько нежилых помещений в Киеве.