Бизнесмен Жан-Марк Борелло, бывший директор ночного гей-клуба (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), помог президенту Франции Эммануэлю Макрону прийти к власти, заявила NEWS.ru журналист Наташа Рей, которую в европейской республике преследуют из-за расследования о первой леди Брижит Макрон. По ее словам, именно вместе с ним глава государства создал свою первую партию «Вперед, республика!».

М а к р о н о в в с е е щ е о к р у ж а ю т п е д о ф и л ы . Я п о д о з р е в а ю , к и х ч и с л у п р и н а д л е ж и т , н а п р и м е р , б и з н е с м е н Ж а н - М а р к Б о р е л л о . О н к о г д а - т о б ы л и д и р е к т о р о м н о ч н о г о г е й - к л у б а . К а к м н е и з в е с т н о , Б о р е л л о н е о д н о к р а т н о о б в и н я л и в и с п о л ь з о в а н и и о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й в с в о и х г р я з н ы х ц е л я х . Ж а н - М а р к — к р а й н е а м о р а л ь н ы й ч е л о в е к и , к т о м у ж е , г е й . О н в м е с т е с М а к р о н о м с о з д а л и с в о ю п е р в у ю п а р т и ю « В п е р е д , р е с п у б л и к а ! » , – с к а з а л а Р е й .

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала предоставить доказательства, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле родилась мужчиной. Женщина также пожаловалась на преследование со стороны юристов семьи президента Франции. Однако она напомнила о свободе слова в США, из-за чего Парижу не удастся «заткнуть ей рот».

В США назвали настоящее имя Брижит Макрон

Слухи в отношении пола Брижит Макрон появились еще в 2021 году. Президент Франции впервые отреагировал на распространившуюся информацию в марте 2024 года. Глава государства заверил, что все обнародованные сведения являются недостоверными.