Украине придется отказаться от части своей территории в преддверии мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом пишет издание Asia Times.

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« У к р а и н е п р и д е т с я у с т у п и т ь в с е Д о н е ц к у ю и Л у г а н с к у ю о б л а с т и , а т а к ж е п о д к о н т р о л ь н ы е Р о с с и и ч а с т и Х е р с о н с к о й и З а п о р о ж с к о й о б л а с т е й , а т а к ж е у й т и с К у р с к о г о в ы с т у п а н а е е т е р р и т о р и и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

Отмечается, что такое положение дел может стать основой для последующего мирного соглашения. Последнее, говорится в статье, «должно быть интегрированным в более широкую новую европейскую структуру безопасности».

5 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если Соединенные Штаты будут задерживать поставки военной и финансовой помощи.

По словам Зеленского, обороноспособность ВСУ на треть зависит от Соединенных Штатов, а если Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и его примеру последуют европейцы, то общий объем поддержки упадет на 60%.